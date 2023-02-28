Какой будет погода в первый день весны

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1 марта.

В центре, на юге, востоке области осадки (снег, дождь), днем на севере области снег. На севере, востоке области низовая метель. На юге области гололед, туман. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, на севере области 8 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.

В Костанае будет облачно, днем временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 1-3 мороза.

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