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Какой будет погода в пятницу 13 в Костанайской области

— Сегодня, 15:21
Изображение для новости: Какой будет погода в пятницу 13 в Костанайской области

pixabay.com

13 июня ночью на северо-западе Костанайской области ожидаются гроза, днем гроза, на западе, севере области град. Ночью на западе области туман. Ветер юго-западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

На юго-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае 13 июня днем ожидается гроза. 

Сохраняется высокая пожарная опасность.



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