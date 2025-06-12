13 июня ночью на северо-западе Костанайской области ожидаются гроза, днем гроза, на западе, севере области град. Ночью на западе области туман. Ветер юго-западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

На юго-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае 13 июня днем ожидается гроза.

Сохраняется высокая пожарная опасность.

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев высказался по поводу сообщений о том, что в Костанае...

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