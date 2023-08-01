Какой будет погода в последний месяц лета, сообщили синоптики

Август завершает сезон лета, и начнется месяц с неустойчивой погоды на большей части Казахстана. С прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди c грозами с вероятностьюграда и порывистого ветра.

В первой декаде месяца прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха:

на севере, в центре , востоке республики ночью от +12+22°С до +10+18°С, днем от +30+35°С до +22+30°С,

в южных регионах ночью от +20+27°С до +18+23°С, днем от +34+42°С до +28+35 °С.

На западе страны ожидается небольшое колебаниетемпературы воздуха ночью от +13+20°С до 20+25°С, днем от +25+30°С до +33+41°С; на юго-западе ночьюот +20+25°С до +25+30°С, днем температура воздухасохранится в пределах

+30+40°С.

В течении второй и третьей декадах августа на територии республики будет наблюдаться чередованиебарических образований. Жаркие и сухие дни будутсменяться прохладными и дождливыми, временами сгрозами и градом. Температура воздуха будетколебаться в северных регионах ночью от +13+20°С до

+8+15°С, днем от +17+25°С до +23+30°С, в южных и западных регионах основной фон температуры воздухасоставит ночью +13+22°С, днем +28+38°С.

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