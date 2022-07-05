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Какой будет погода в праздничный выходной в Костанае и области, сообщили синоптики

На юго-западе, юге, северо-востоке области дождь, гроза.

Днем на юге, северо-востоке области град, шквал. Ветер северный 9-14, на юге, северо-востоке 15-20 м/с. Температура воздуха ночью
5-10, на юге области 13, днем 17-22 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 19-21 тепла.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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