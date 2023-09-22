Какой будет погода в субботу?

Ночью на севере, востоке, днем на востоке дождь. Днем востоке области гроза.

Ночью и утром на северо-западе, западе, юге области туман. Ветер северо-западный, северный 7-12, ночью на севере, востоке, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10, на юге области 12 тепла, днем 15-20, на юге области 23 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.