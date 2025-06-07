На юге области 8 июня ожидается дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный 9-14, утром и днем на востоке, юге области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14, днем 20-25, на юге области 28 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 тепла.

В связи с распространением в СМИ и социальных сетях видеоматериалов, касающихся якобы принудительного задержания и...

С 24 мая 2025 года изменилась система постановки на учёт нуждающихся в жилье. Теперь все...

Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.