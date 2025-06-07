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Какой будет погода в воскресенье в Костанае и области

— Сегодня, 17:42
Изображение для новости: Какой будет погода в воскресенье в Костанае и области

Фото Натальи Луговской/alau.kz

На юге области 8 июня ожидается дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный 9-14, утром и днем на востоке, юге области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14, днем 20-25, на юге области 28 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 тепла.



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