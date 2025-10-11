На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанае 11 октября ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15 -20 м/с.

Температура ночью ожидается -1, днем +7 градусов.

