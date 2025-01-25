Без осадков будет погода в Костанайской области 26 января. На западе, юге области туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20, на юге, востоке области 23, днем 12-17, на юге области 9 мороза.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 12-14 мороза.

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