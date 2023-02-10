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Какой будет погода в выходные, рассказали синоптики

alau.kz

По всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег, усиление ветра 15-23 м/с.

11февраля в Туркестанской, 11-12 февраля в Жамбылской областях ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более, на севере, северо-западе, востоке с низовой метелью.

По республике ожидаются туман, на западе, юге, юго-востоке — гололед.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается, лишь понижение температуры воздуха ночью на востоке до 17-25, на юго-востоке  до 10-25 мороза, а на юге республики к концу периода температура днем повысится от 5 мороза-2 тепла до 3-8 тепла.

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