Какой будет погода в выходные, рассказали синоптики

alau.kz
По всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег, усиление ветра 15-23 м/с.
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11февраля в Туркестанской, 11-12 февраля в Жамбылской областях ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более, на севере, северо-западе, востоке с низовой метелью.
По республике ожидаются туман, на западе, юге, юго-востоке — гололед.
Резких изменений в температурном фоне не ожидается, лишь понижение температуры воздуха ночью на востоке до 17-25, на юго-востоке до 10-25 мороза, а на юге республики к концу периода температура днем повысится от 5 мороза-2 тепла до 3-8 тепла.
Tags: Алау Казахстан Костанай Костанайская область новости общество погода прогноз прогноз погоды РТН