Какой будет зима и весна в Казахстане

В РГП «Казгидромет» предоставили консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь 2020- март 2021 года

В ноябре пройдет репетиция зимней погоды.

В северной половине, на востоке и в центре республики зимняя погода прогнозируется в первой половине месяца. Осадки (преимущественно снег), порывистый ветер с метелью, а также гололед и туман будут частыми в течение ноября. В самые холодные дни первой половины месяца столбики термометров опустятся в ночные часы до -10-23°С, днем до -2-10°С. В третьей декаде волны холода предполагаются более интенсивными. При смене холодных воздушных масс на теплые столбики термометров будут достигать отметки +5+12°С.

В южной половине страны осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются во второй половине месяца, в горных районах возможно раньше. При этом температурный фон понизится ночью до -5-12°С, днем до -1+5°С. В самые теплые дни юга страны днем воздух прогреется до +12+20°С.

В течение месяца ожидается частая смена теплых дней на морозные, особенно в северной половине страны.

Таким образом, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около нормы, в северо-западной половине страны – выше нормы на 1°С, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока — ниже нормы на 1°С.

Количество осадков на большей части РК предполагается около нормы, в северо-восточной половине и в горных, предгорных районах юго-восточной части страны — больше нормы, в юго-западной половине республики — меньше нормы.

В ноябре появляется и устанавливается снежный покров. По многолетним данным средняя дата установления снежного покрова приходится:

в северных и восточных регионах — на середину ноября,

в центральной части Казахстана — на вторую половину ноября,

на западе и юго-востоке страны — на конец ноября и первую половину декабря,

на юге и юго-западе республики еще позднее — на третью декаду декабря.

Зима 2020-2021гг. ожидается по сценарию зимы прошлого года, то есть теплой и богатой на осадки.

Зимой прошлого года на территорию Казахстана часто осуществлялся западный перенос, который приносил теплые и влажные воздушные массы с районов Атлантики. В приземном слое наблюдалась активная циклоническая деятельность и частое прохождение атмосферных фронтов, в связи с чем на большей части республики выпадали обильные осадки. Наибольшее влияние этой деятельности проявилось на северо-востоке и в центре страны, серия глубоких циклонов принесли крайне неблагоприятную погоду: отмечались частые и сильные снегопады с метелями, которые имели продолжительность 12-25 ч, ухудшение видимости до 50 м, ветер усиливался до 30-35 м/с.

В предстоящую зиму температурный фон по территории Казахстана ожидается выше климатической нормы на 1-2°С, лишь в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны – около нормы.

В декабре и январе на большей части РК погода прогнозируются осадочной, за исключением запада республики, в феврале количество осадков ожидается больше нормы на большей части страны, около нормы — в юго-западной половине.

Начало весны, а именно март предполагается теплым и малоосадочным. Средняя за месяц температура воздуха на большей части территории Казахстана прогнозируется выше нормы на 1-2°С, около нормы – в горных и предгорных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Количество осадков предполагается меньше нормы на большей части территории страны, около нормы на крайнем севере и в юго-восточной части Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, больше нормы – в горах востока РК.

Сезонный прогноз представляет собой отклонения от климатической нормы температуры воздуха и осадков, т.е. будет месяц теплее или холоднее, дождливей или засушливей по отношению к норме. Поскольку данный вид прогноза имеет погрешность и смещение сроков наступления волн холода и тепла, то сезонный прогноз следует использовать как консультативный, который в последующем уточняется прогнозами погоды на месяц, декаду, неделю.

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