Какой будет зима — Казгидромет

Близкой к климатической норме прогнозируют зиму в Казахстане синоптики Казгидромета.

Ноябрь

Первая половина ноября прогнозируется относительно теплой — в северной половине Казахстана, ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3+2°С до -8-13°С, днем от +3+10°С до -2+3°С. На севере, северо-западе, востоке и в центре республики осадки (преимущественно в виде снега) с порывистым ветром ожидаются в конце первой декады, чаще во второй половине месяца. Гололед и туман будут наблюдаться часто в течение месяца. В самые холодные дни второй половины месяца столбики термометров опустятся в ночные часы до -17-25°С,днем до -8-13°С, а на востоке страны ночью до -30°С, днем до -18°С. В третьей декаде ноября ожидается ослабление морозов,в дневные часы до слабо положительных значений. На западе, юге и юго-востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Самые теплые дни предполагаются в первой половине месяца,днем температура воздуха может повысится до +10+18°С, однако во второй половине ноября прогнозируется понижение температурного фона ночью до -5-17°С, днем до -2-7°С. В третьей декаде вновь потеплеет.

Зима 2021-2022 в Казахстане прогнозируется близкой к климатической норме.

В декабре в северных регионах увеличивается число дней с метелями, ав южных регионах — туманы и гололедные явления.Температура воздуха в декабре предполагается в пределах климатической нормы.Количество осадков -меньше нормы на большей части республики, около нормы — в северной половине и на востоке страны, больше нормы- на крайнем севере РК.

Январь — самый холодный месяц в году, так как усиливается влияние Монгольского антициклона. В ночные часы столбики термометров в северной половине РК могут опуститься до -35-40°С, в южной до -22-30°С.Средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2° на большей части территории республики, около нормы на крайнем западе, юго-западе, севере, юге и юго-востоке страны.Количество осадков по республике предполагается меньше многолетних норм, около нормы — на крайнем северо-западе, северо-востоке РК и на юго-востоке Алматинской области.

Февраль завершает сезон зимы, однако его климатические характеристики и циркуляционные особенности очень близки к январским. Снегопады и метели,как правило, еще сохраняются в северной половине Казахстана. Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории РК, выше нормы на 1° на юго-востоке республики. Осадков предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы в юго-западной половине, на западе Центрального Казахстана, больше нормы в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны.

Для юга Казахстана март — уже типичный весенний месяц, а в северных областях еще продолжается зима. Погода в марте очень изменчива. Для марта характерны резкие колебания температуры воздуха и частое выпадение осадков.Согласно прогнозу первый месяц весны ожидается холодным.Средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2°на большей части территории Казахстана, около нормы -на крайнем западе РК. Количество осадков в марте предполагается около нормы в северной половине и на крайнем юге, юго-востоке республики, меньше нормы — в южной половине страны.

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