Какой будет зима, рассказали синоптики

Консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь 2023 — март 2024 предоставили синоптики Казгидромета.

В ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней, осадки (дождь, снег), порывистый ветер прогнозируются в течение месяца. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по территории РК не исключены гололедные явления и туманы.

В северной половине, на востоке и в центре республики по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца. При вторжении холодных воздушных масс столбики термометров в самые холодные дни понизятся:

на севере РК в ночные часы до -20-27°С, днем до -8-13°С;

в южной половине и на юго-западе страны ночью до -3-12°С, днем до -1+5°С.

При поступлении теплых воздушных масс с районов Ирана и Средиземного моря воздух прогреется:

в южной половине республики днем до +8+17°С;

в северной половине до +3+10°С.

Таким образом, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около и выше нормы 1°, на крайнем севере РК — ниже нормы на 1°. Количество осадков на большей части страны предполагается около нормы, в центральных и восточных регионах страны, а также в горных, предгорных районах юга и юго-востока республики — больше нормы.

Зима 2023-2024гг. ожидается по сценарию зимы 2001-2002 года, то есть теплой с количеством осадков около и больше нормы. В течение холодного периода на территорию республики предполагаются частые перемещения теплых и влажных воздушных масс с районов Атлантики.

В предстоящую зиму температурный фон по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2°. Только в декабре на большей части Казахстана температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы, а на севере и востоке РК ниже нормы на 1°.

В январе и феврале на большей части РК осадки прогнозируются около и больше нормы, в декабре количество осадков ожидается около нормы на большей части страны, меньше нормы — в северной половине республики.

В марте средняя за месяц температура воздуха на территории Казахстана прогнозируется выше нормы на 2°С. Количество осадков предполагается больше нормы на большей части территории страны.

Сезонный прогноз погоды представляет собой описание осредненных метеорологических параметров по температуре воздуха и количеству осадков, выраженных в виде отклонения (аномалия) от климатических норм для рассматриваемого сезона, его следует использовать как консультативный, который уточняется прогнозами на более короткие сроки (квартальный сезонный прогноз, месяц, декада, неделя и сутки).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.