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Какой будет зима, сообщили синоптики Казгидромета

Фото alau.kz

Сезонный прогноз погоды на холодное полугодие по территории Казахстана на ноябрь 2022 года — март 2023 года

В ноябре температура воздуха на всей территории республики прогнозируется в пределах климатической нормы. В течение месяца с частой сменой барических образований и синоптических процессов прогнозируются колебание температуры воздуха, туманы и гололедные явления, а с установлением снежного покрова и усилением ветровой деятельности на севере страны возможны метели.

В первой декаде ноября еще сохраниться теплая погода, однако во второй и в третьей декадах месяца на территорию Казахстана часто будут поступать холодные воздушные массы с районов Северных морей, Западной и Восточной Сибири.

Таким образом:

  • в западных регионах страны температура воздуха постепенно будет понижаться ночью от +3+10°С до -5-17°С, днём от +12+22°С до -2-10°С. В конце месяца прогнозируется небольшое повышение;
  • в северных, центральных и восточных регионах РК в первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0,-10°С до 0,+5°С, днём от 0,+5°С до +5+15°С. Во второй и в третьей декадах температура воздуха существенно понизиться ночью до -15-20°С, днём до -5-12°С;
  • на юге, юго-востоке республики в первой декаде ожидается высокий фон дневных температур воздуха +12+20°С. Затем прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью до -10-17°С, днём до -1-8°С.

В первые два месяца зимы в декабре и в январе на большей части Казахстана температура воздуха предполагается выше нормы на 1°, в пределах нормы она прогнозируется в декабре в юго-западных, в центральных и южных регионах РК, в январе — на крайнем юге страны.

На большей части республики количество осадков прогнозируется около нормы, больше нормы осадки ожидаются в декабре на севере республики, меньше нормы на юго-западе страны, в январе больше нормы — на крайнем западе, в северо-восточной половине республики, юго-востоке РК.

В конце зимы и в марте на большей части республики температура воздуха прогнозируется около нормы, выше нормы на 1° на западе республики, ниже нормы на 1° — в феврале в центре республики, на большей части Кызылординской, Абайской, на юге Костанайской, Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской, на крайнем севере Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей, в марте — в центре страны, на большей части Павлодарской, Абайской, на северо-востоке Кызылординской, на севере Туркестанской, Жамбылской, на крайнем северо-западе Алматинской, Жетысуской и Восточно-Казахстанской областей. В феврале и в начале весны осадков ожидается на большей части Казахстана меньше нормы.

Однако не исключено, что в отдельные дни с активной циклонической деятельностью за сутки может выпасть месячная норма осадков. Во второй половине марта в большинстве областей республики начнется переход от зимы к весне, погода при этом вновь будет носить неустойчивый характер.

С перемещением циклонов и атмосферных фронтов ожидаются ослабление морозов, выпадение осадков, в северных регионах преимущественно в виде снега, усиление ветра с метелями, а в южных областях – смешанные осадки (дождь, мокрый снег).

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