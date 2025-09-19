Казахстанцы могут перевести свои пенсионные накопления на вклад в жилстройсбережения. Там их можно хранить 6 лет, чтобы потом купить жилье в ипотеку. Как это сделать, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления сверх порогов минимальной достаточности на улучшение жилищных условий и лечение. Помимо покупки жилья и оформления ипотеки, их также можно положить на жилищный депозит.

Как отмечено на Платформе по использованию пенсионных накоплений, цель «Пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления» подразумевает накопление исключительно для последующего получения или рефинансирования жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений в течение 6 лет с момента поступления средств на депозит.

Использование накоплений допускается по следующим направлениям:

приобретение жилья;

приобретение жилья с ремонтом (в рамках одного договора банковского займа);

строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство).

Как проверить достаточность пенсионных накоплений

Для начала нужно убедиться, что на индивидуальном пенсионном счете в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) есть достаточно накоплений. Для изъятия доступны средства, накопленные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), находящихся в доверительном управлении Национального банка РК, сверх порога минимальной достаточности.

Безошибочно определить доступную сумму можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении ЕНПФ. На главной странице сразу же будет отмечено, сколько пенсионных накоплений можно изъять при единовременном и отложенном удержании индивидуального подоходного налога (ИПН).

Проверка доступной суммы пенсионных накоплений. Снимок экрана: мобильное приложение ЕНПФ

Напомним, что со следующего года пенсионные выплаты, включая изъятия из ЕНПФ, не будут облагаться подоходным налогом. В том числе должны списать отложенный ИПН, а вот уже уплаченный не вернут, за некоторым исключением. Поэтому при использовании пенсионных накоплений лучше выбирать отложенное удержание ИПН.

@Автор: Екатерина Сохарева

