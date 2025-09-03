Минимальная зарплата в Казахстане должна уже быть на уровне 120 тыс. тенге. Об этом заявила мажилисмен Ирина Смирнова в кулуарах правительства, передает LS.

Депутат раскритиковала работу министерства нацэкономики в данном направлении.

«Согласно конвенции Международной организации труда, минимальная заработная плата (МЗП) должна быть не ниже 50% от медианной по стране. Сегодня Миннацэкономики без всякой ответственности для себя говорит: у нас средняя зарплата – 460 тыс. тенге, а медианная – 260 тыс. тенге или 280 тыс. тенге. Сказали. А теперь им придется брать ответственность. И они говорят, давайте мы еще на три года отложим повышение МЗП. А ее уровень уже сегодня должен быть 120 тыс. тенге. Ждать нечего. Надо двигаться в соответствии с теми документами, которые принимаем», – заявила она.

В свою очередь министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова также прокомментировала данный вопрос.

«Мы не утверждали повышение МЗП. Тем более, что в законе о республиканском бюджете на 2026 год уже данный показатель зафиксировали на уровне 85 тыс. тенге. В прошлом году министерством труда была разработана методология исчисления МЗП. В основу расчета должны ложиться показатели производительности труда, медианной зарплаты и инфляции. Это макроэкономический показатель. Министерство работает над тем, чтобы правильно рассчитать, каким должен быть размер МЗП, и представить рабочим группам, чтобы приняли решение», – сообщила она.

