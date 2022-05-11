Какой может стать казахстанская Конституция после внесения в нее поправок

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Текст справочной версии будущей редакции Основного закона с внесенными правками можно посмотреть здесь. Так Конституция будет выглядеть, если казахстанцы проголосуют «ЗА».
Сравнить действующую редакцию Конституции РК со справочной версией, в которой учтены вынесенные на референдум поправки, можно здесь. (Сравнение доступно в десктоп-версии).
В данных текстах учтены изменения, предусмотренные проектом Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».
Напомним, 5 мая 2022 года Парламент Казахстана принял поправки в закон о референдуме. В этот же день глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому республиканский референдум назначен на 5 июня.
6 мая в Центральной избирательной комиссии Казахстана рассказали, как будет проходить республиканский референдум по поправкам в Конституцию страны. Также в ЦИК рассказали, какой должна быть явка, чтобы референдум по поправкам в Конституцию страны состоялся.
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