Какой может стать казахстанская Конституция после внесения в нее поправок

Эксперты Информационной системы «Параграф» подготовили для ознакомления текст будущей редакции Основного закона страны в случае, если на референдуме казахстанцы проголосуют за внесение в него изменений и дополнений, сообщает Zakon.kz.

Текст справочной версии будущей редакции Основного закона с внесенными правками можно посмотреть здесь. Так Конституция будет выглядеть, если казахстанцы проголосуют «ЗА».

Сравнить действующую редакцию Конституции РК со справочной версией, в которой учтены вынесенные на референдум поправки, можно здесь. (Сравнение доступно в десктоп-версии).

В данных текстах учтены изменения, предусмотренные проектом Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Напомним, 5 мая 2022 года Парламент Казахстана принял поправки в закон о референдуме. В этот же день глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому республиканский референдум назначен на 5 июня.

6 мая в Центральной избирательной комиссии Казахстана рассказали, как будет проходить республиканский референдум по поправкам в Конституцию страны. Также в ЦИК рассказали, какой должна быть явка, чтобы референдум по поправкам в Конституцию страны состоялся.