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Какой ожидается погода в Костанае и области 24 марта

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В Костанайской области местами ожидается туман.

Ночью в Костанае ожидается -6 градусов, днём -1.

Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Ветер юго-западный со скоростью 6-9 метров в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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