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Какой подвох скрывает в себе кассовый чек

tehpos.ru

Чаще всего покупатели на кассе сталкиваются с расхождением цены товара в чеке с той, что указана в торговом зале, сообщает zakon.kz.

Может также обнаружиться, что продавец пробил один и тот же товар дважды или включил в чек товар, который вы не брали вовсе, рассказывает агентству «Прайм» начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев.

Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее, — замечает эксперт.

Он советует при обнаружении «неприятного сюрприза» в чеке обратиться к кассиру с требованием пробить товар по указанному на товаре ценнику или вернуть ваши деньги. В случае отказа со стороны продавца и администрации магазина решить вопрос в вашу пользу, нужно подготовить претензию в письменном виде и предъявить ее руководству магазина.

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