1 мая ожидается погода без осадков. Ночью и утром на западе, севере Костанайской области туман. Ветер юго-западный 9-14, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7 тепла, на западе, востоке области заморозки 1 градус, днем 14-19 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 3-5, днем 16-18 тепла.

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