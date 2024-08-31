Какой погодой встретит первый осенний день костанайцев

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Утром и днем на севере, востоке, юге области небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман.
Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.
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Температура воздуха ночью 7-12, на юге области 15, днем 15-20, на
юге области 23 тепла.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла.