Какой погодой встретит первый осенний день костанайцев

Утром и днем на севере, востоке, юге области небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

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Температура воздуха ночью 7-12, на юге области 15, днем 15-20, на

юге области 23 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла.

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