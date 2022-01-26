Какой погоды ждать до конца месяца в Костанайской области?

До конца недели в Костанае будет сохраняться умеренный мороз, без осадков. Как рассказали синоптики, сейчас на погоду в городе оказывает влияние азиатский антициклон, но к выходным на смену ему придет южный циклон, а с ним и повышение температуры.

Суровых крещенских морозов в этом году в нашей области не было, но в целом январь был разнообразным. Синоптики отмечают, что выпало немало осадков, выше климатической нормы. А самая низка температура воздуха было — 27 градусов мороза. До конца недели в области будет сохраняться тихая и умеренно холодная погода, но к выходным синоптическая ситуация изменится. Южный циклон вытеснит Азиатский антициклон.

«Вот этот циклон азиатский не сдает свои позиции, тормозит и блокирует активное смещение этих циклонов. Поэтому погода не будет сильно ухудшаться, она будет неустойчивая, местами снег пойдет, небольшое усиление ветра, возможно низовые метели и повышение температуры. Ночью до 15 -20, днем 7-12 мороза. Каких-то аномалий на конец месяца не ожидается», — рассказывает начальник отдела Костанасйкого филиала РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

А вот, что касается погоды на февраль, то в течение всего месяца ожидается колебание температуры воздуха. Осадков, по прогнозам синоптиков, должно быть не много — около нормы.

«Наиболее холодные дни прогнозируется у нас, это в первой декаде и в начале третьей декады, там температура ночные 25-30 ожидается, днем 15-20. Наиболее теплая декада -это вторая декада, днем — 2-7 мороза ожидается»,- говорит Шибаршина.

А вот снег, метели и ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются часто в первой декаде февраля, в конце второй и начале третьей. В целом февральская температура воздуха будет в пределах среднестатистической нормы.

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