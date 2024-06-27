Какой погоды ждать казахстанцам в августе, сообщили синоптики

Прогноз погоды на август представили синоптики Казгидромета, передает tengrinews.kz

В августе на большей части республики средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы (норма на западе +21+28, северо-западе, в центре и на востоке страны +18+25, на севере +17+20 градусов).

Выше нормы на 1 градус – на юге, юго-востоке страны (норма +20+28).

Количество осадков в августе прогнозируется: около нормы — на большей части территории страны (при норме 15-40 миллиметров); больше нормы — в северо-западной части республики (при норме 22-54 миллиметра); меньше нормы – в центре, на юге, юго-востоке страны, на западе области Абай (при норме 10-40 миллиметров).

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