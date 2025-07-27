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Какой погоды ждать костанайцам 28 июля

— Сегодня, 20:03
Изображение для новости: Какой погоды ждать костанайцам 28 июля

28 июля в Костанайской области ожидается дождь, гроза, днем на юге, востоке области град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман.

Ветер северо-восточный 9-14, днем на юге, востоке 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25, на юге области 28 тепла.

В Костанае будет облачно, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 12-14, днем 22-24 тепла



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