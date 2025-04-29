30 апреля в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5 тепла, на западе, севере, востоке области заморозки 3 градуса, днем 11-16 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью заморозки 1-3 градуса, днем 11-13 тепла

Аким Костаная Марат Жундубаев на совещании ответил на жалобы в комментариях в соцсетях костанайцев, которые...

С 24 мая вся очередь на госжильё переходит в руки Отбасы банка. Если вы уже стоите в очереди, важно...

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