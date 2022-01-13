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Какой погоды ждать костанайцам, рассказали синоптики

Фото alau.kz

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Днем на западе области небольшой снег. На востоке области туман.

Ветер южных направлений 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 23-28, на юге области 13-18 мороза, днем 13-18, на юге области 10 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер южных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 26-28, днем 15-17 мороза

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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