Какой погоды ждать костанайцам, рассказали синоптики

Фото alau.kz
Днем на западе области небольшой снег. На востоке области туман.
Ветер южных направлений 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 23-28, на юге области 13-18 мороза, днем 13-18, на юге области 10 мороза.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер южных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 26-28, днем 15-17 мороза
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области