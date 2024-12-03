Ночью и утром 4 декабря на севере, востоке области небольшой снег.

На юге области туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, на востоке области 10 мороза, днем 4 мороза-1 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 1-3 мороза.

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