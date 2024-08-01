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Какой погоды ждать? Полный прогноз на август составили синоптики

Фотография для новости Какой погоды ждать? Полный прогноз на август составили синоптики

alau.kz

Консультативный прогноз погоды по Республике Казахстан на август представили синоптики Казгидромета. 

Август завершает сезон лета, и начнется месяц с неустойчивой погоды на большей части Казахстана. С прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди c грозами, в отдельных районах сильные дожди, с вероятностью града и порывистого ветра.

В первой декаде месяца прогнозируется небольшое колебание температуры воздуха:

  • на севере, в центре республики ночью от +13+18°С до +17+22°С, днем от +20+25°С до +25+30°С, на юге региона +35°С;
  • на западе страны ночью от +15+20°С до +20+25°С, днем от +28+33°С до +36+41°С;
  • на юге и юго-востоке республики ночью от +18+23°С до +22+27°С, днем от +29+36°С до +35+43°С;
  • в восточных регионах ночью от +12+18°С до +15+23°С, днем от +23+30°С до +28+35°С.

В течении второй и третьей декадах августа на територии республики будет наблюдаться чередование барических образований. Жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом.

Основной фон температуры воздуха

  • в западных регионах составит ночью +10+20°C, днем +20+30°С, в отдельные дни — повышение температуры воздуха ночью до +20+25°С, днем до +35+41°С;
  • в северных регионах страны — понижение температуры воздуха ночью от +13+18°С до +5+10°С, днем от +28+33°С до +15+20°С;
  • в центре и на востоке страны — колебание ночью от +13+18 до +7+12°С, днем от +24+29°С до +19+24°С, в отдельные дни понижение температуры воздуха ночью до +4+9°С, днем до +16+21°С;
  • на юго-западе, в южных регионах республики температура воздуха будет колебаться ночью от +15+20°С до +9+14°С, днем от +32+37°С до +29+34°С.
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