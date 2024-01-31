Какой погоды ждать в феврале, сообщили синоптики

Согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды в феврале 2024 года на большей части территории страны средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°, около нормы – в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской и области Жетісу, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и области Абай.

Количество осадков в феврале на большей части республики прогнозируется около климатической нормы, лишь в Атырауской, в северной половине Костанайской, в горных и предгорных районах юга, юго-востока страны — больше нормы. В северной половине республики осадки предполагаются преимущественно в виде снега, на юго-западе и в южной половине страны — дождь, мокрый снег. Прогнозируются туманы и гололедные явления, усиление ветра, в северной половине страны с метелью.

По прогнозу в начале первой декады февраля на большей части РК ожидается снег, метель, в середине и в конце периода — осадки (дождь, снег). В начале февраля в горных районах южных областей республики прогнозируется временами сильный снег. Неустойчивая погода будет сопровождаться туманами, голодными явлениями и усилением ветра до 15-28 м/с.

В начале первой декады февраля на западе, а в середине декады на большей части Казахстана ожидается повышение температуры воздуха, днем до положительных значений: в северной половине до -3+2°С, в южной до +5+15°С. В конце первой декады февраля прогнозируется понижение темпратурного фона в северо-западной половине, затем на остальной территории РК.

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