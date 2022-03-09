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  3. Какой погоды ждать жителям Костанайской области 10 марта, рассказали синоптики

Какой погоды ждать жителям Костанайской области 10 марта, рассказали синоптики

Фото alau.kz

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Ночью на севере области небольшой снег. На юге области туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19, на севере области 23, днем 8-13, на юге области 4 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 8-10 мороза.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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