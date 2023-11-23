Какой предмет планируют разделить в школах?

Министерство просвещения подготовило изменения в типовые учебные планы начального, основного среднего, общего среднего образования РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется школьный предмет «Художественный труд» разделить на «Изобразительное искусство» и «Трудовое обучение».

Предусматривается, что в начальных классах количество часов «Художественного труда» снизят с 68 до 34 в год. При этом увеличится количество часов «Трудового обучения» и «Изобразительного искусства» с 67 до 101 часа в год.

При этом планируется уменьшить количество часов «Естествознания» с 203 до 169 в год.

Изменения планируется внедрить в следующем учебном году – с 1 сентября 2024 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.