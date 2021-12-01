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Какой сервис ценят начинающие трейдеры на примере Forex4you

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Начинать дело всегда очень сложно, особенно если вы планируете заняться дистанционной торговлей биржевыми активами или валютными парами. Новичкам в этой сфере без соответствующего опыта и знаний везет очень редко. Обусловлено подобное невезение разными факторами, о которых должен знать каждый начинающий трейдер. Прежде всего, нужно определиться с выбором брокерского сервиса, от которого полностью зависит успех ваших дальнейших сделок.

Например, если вы выберете Forex4you, предварительно следует ознакомиться с условиями, которые предлагает эта посредническая платформа.

На что обратить внимание

Прежде чем определиться с выбором и принять окончательное решение, новичок должен внимательно изучить следующие параметры брокерских компаний:

  • наличие лицензии/регистрации/регулятора;
  • место регистрации;
  • уровень спреда/свопа;
  • выбор торговых инструментов;
  • надежность предлагаемой торговой платформы;
  • уровень маржи.

После изучение перечисленных показателей и документации вы сможете определить, насколько благонадежной и честной является компания, предлагающая брокерские услуги. В торговле активами/валютами огромное значение имеет скорость исполнения ордеров. Реагировать торговая платформа должна молниеносно. Даже малейшая задержка может привести к большим убыткам. А зависит это от предлагаемой компанией торговой платформы и ее настроек. Поэтому прежде, чем открывать сделки, необходимо ознакомиться с отзывами других более опытных трейдеров.

Предполагаемые риски

Торговля валютными парами через интернет связана с опасностью потери средств вплоть до полного банкротства. Следовательно, предварительно начинающий трейдер должен объективно оценить свои возможности и только после этого начинать торговлю.

Также необходимо знание текущей динамики изменений валютной пары, которая выбирается в качестве торгового инструмента. Для этого нужно постоянно следить за графиком пары и не упускать моменты своевременной покупки/продажи актива. Малейшая задержка может привести к убыткам.

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