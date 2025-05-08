Переход улицы в неположенном месте, выход из машины на проезжей части и прочие действия пешеходов могут привести к аварии. При этом они получат довольно серьезное наказание. Об этом читайте на NUR.KZ.

Участники дорожного движения – это не только мотоциклы, автомобили и прочий вид транспорта, но и пешеходы.

Поэтому казахстанцы, которые передвигаются по улицам города пешком, также должны помнить о правилах дорожного движения (ПДД) и соблюдать их. В противном случае нарушение может создать риски для других участников движения и даже спровоцировать дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Например, при пересечении проезжей части в неположенном месте автомобили могут столкнуться из-за экстренной остановки.

Какой штраф могут назначить пешеходам

В Кодексе об административных правонарушениях РК (КоАП) имеется статья 615 – «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения».

При этом под «иными участниками дорожного движения» подразумеваются лица, управляющие велосипедами и гужевыми повозками, погонщики, ведущие по дороге вьючных, верховых животных или стадо, а также пассажиры транспортных средств.

Соответственно, ответственность несут как пешеходы, так и пассажиры транспортных средств.

Так, указанная статья предусматривает наказание за:

невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения (например, переход дороги в неположенном месте) – за это грозит штраф в размере 2 МРП ( 7 864 тенге в 2025 году);

(например, переход дороги в неположенном месте) – за это грозит штраф в размере 2 МРП ( в 2025 году); если это же нарушение привело к причинению потерпевшему вреда здоровью, но без признаков уголовно наказуемого деяния, либо причинило материальный ущерб – наказание составит уже 10 МРП (39 320 тенге).

Повторное нарушение ПДД в течение 12 месяцев после первого административного наказания увеличит сумму штрафа до 10 МРП (39 320 тенге). А в случае повторного причинения ущерба или вреда здоровью грозит до 20 МРП или административный арест на трое суток.

Штрафы для пассажиров

Согласно этим изменениям, теперь пассажиров будут наказывать за «нахождение вне кабины (салона) транспортного средства при его движении». За это предусмотрен штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

Таким образом, подобные наказания могут применяться не только к пешеходам, но и пассажирам транспортных средств. Поэтому следует помнить о ПДД, чтобы обеспечить собственную безопасность и не допустить рисков для других участников движения.

@Автор: Марк Мауленкулов

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