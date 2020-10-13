Какой штраф грозит жителям Костанайской области за бесконтрольный выпас скота

В Костанайской области маслихат принял новые правила по содержанию сельскохозяйственных животных. Теперь полиция имеет право привлекать к административной ответственности владельцев скота за нарушения правил выпаса. Санкция статьи 408 Административного Кодекса РК предусматривает штраф в размере до 3 МРП.

Начальник Управления криминальной полиции ДП Костанайской области Мейрам Базарбаев отмечает, что большинство краж скота совершается именно с вольного выпаса. С начала года 114 хозяевам полиция вернула ушедший скот. Всего зарегистрировано 145 фактов краж скота. Это на треть меньше, чем в прошлом году. Регистрация краж скота, с крупным ущербом снижена почти на 60%.

Такой случай произошел на днях в Камыстинском районе. Полиция двое суток искала корову, стоимость которой хозяйка оценила в 300 тысяч тенге. Она обратилась с заявлением в полицию. Причем буренка паслась на выпасе без присмотра.

» Была создана поисковая группа, на поиски потрачено почти двое суток. Если бы владельцы клеймили и таврировали домашних животных и не оставлять их без присмотра, таких ситуаций было бы в разы меньше», — уверен начальник отдела полиции подполковник полиции Ерлан Мусин

Тем не менее, по каждому заявлению полицейские сразу же начинают досудебное расследование по факту кражи, проводится весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Согласно новым правилам беспризорные животные, будут помещаться в специальные карды, находящиеся в каждом сельском округе. Данные правила вступают 16 октября 2020 года.

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