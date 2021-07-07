Какой штраф придётся заплатить за непривитого сотрудника в Казахстане

В Казахстане работников сферы услуг, а также сотрудников крупных коллективов численностью более 20 человек обязали получить первый компонент вакцины до 15 июля, а второй компонент — до 15 августа. Работодателей, которые допустили непривитых сотрудников на рабочие места, будут штрафовать по статье 462 (пункт 3) Административного кодекса Республики Казахстан, пишет Sputnik.

Если работодатель допустит невакцинированного сотрудника на рабочее место, то ему грозит штраф:

на физических лиц — в размере пяти МРП (14 585 тенге),

на должностных лиц – в размере 15 МРП (43 755 тенге),

на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП (291 700 тенге),

на субъекты среднего предпринимательства – в размере 200 МРП (583 400 тенге),

на субъекты крупного предпринимательства – в размере 500 МРП (1 458 500 тенге).

Наказание также чревато приостановкой деятельности предпринимателей.

Жаркие споры вызвал вопрос, как будут наказывать ИП, если в нем состоит только один человек: например, если парикмахер открыл ИП и работает сам на себя, а больше сотрудников у него нет. В итоге в Минздраве Казахстана пришли к решению, что такого индивидуального предпринимателя как микро-ИП будут штрафовать как физическое лицо — то есть на 5 МРП.

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