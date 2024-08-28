Какой смысл в них? На грязь и вонь в новых остановочных павильонах жалуются костанайцы

В Костанае насчитывается более 10 так называемых теплых остановок. Одна из них находится в районе центрального рынка. Ее установили в прошлом году.

Судя по фото, присланному в нашу редакцию, павильон облюбовали люди без определённого места жительства.

Наши корреспондент опросили костанайцев, которые здесь постоянно ожидают свой автобус.

«Туда невозможно было заходить! Вонь, перегар, там мужчина и женщина, прямо там спали, мы не могли заходить. Мы с этой стороны сидели, а там невозможно вообще было. Ночью вообще, когда автобусы не станут ходить, можно закрывать. Потом, в 7 часов утра открыть!»

«Они по-моему здесь живут практически постоянно. С утра пораньше уже здесь, вечером тоже здесь. Полиция гоняет конечно, заберут периодически, опять выпускают их, они опять все здесь. В туалет ходят здесь».

«Сама видела, ну, на работу приезжаю, видно же. Они лежат. Спят на остановке. Ну да, зимой-то хочется в теплое место нам зайти, а они там сидят».

Стражи порядка рассказали, что о проблеме знают. Как оказалось, на таких остановках ведется видеонаблюдение, однако к центру оперативного управления департамента полиции они до сих пор не подключены. А с камер, что установлены на ближайших перекрестках, павильоны полностью не видно.

«Если они появляются в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, в пьяном виде, в данном случае их доставляют в центр временной адаптации с последующим наложением административного взыскания. Но, однако, по выходу из данного центра адаптации, зачастую это всего через 3 часа, они могут вернуться к своему прежнему образу жизни», — говорит заместитель начальника МПС УП Костаная Алмат Карымсаков.

Также в полиции отметили, что для решения этой проблемы нужно привлекать социальные службы. Они, в свою очередь, могли бы оказывать им помощь на местах, и помогать с поиском жилья.

«Также необходимо увеличить количество мест в центре адаптации и социализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и в отделе ночного пребывания у нас как-бы центр имеется. В каждом из этих центров имеется около, по 50 мест. Я думаю, что раз мы сталкиваемся с проблемой, что лицам без определенного места жительства негде ночевать, значит необходимо увеличить количество данных мест», — отметил Алмат Карымсаков.

Алмат Карымсаков добавил, что пока такие граждане не нарушают общественный порядок, стражи порядка не имеют права забирать их в участок.

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