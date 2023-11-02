Какой срок просит обвинение для подсудимого по делу о финпирамиде «Финико»?

Согласно обвинению житель Костаная Николай Бухарин в 2019- 2021 годах, по предварительному сговору, в группе с неустановленными лицами, задавшись преступным умыслом, руководил подразделением финансовой, инвестиционной пирамиды «Финико».

Как сказал в суде прокурор, Бухарин понимал, что деятельность компании носит заведомо преступный характер, но им двигала жажда легкой наживы, и возможность быстрого материального обогащения.

«Подготовив необходимую почву для реализации преступных планов, и запустив информационный механизм посредством социальных сетей и близкого круга общения, направленных на привлечение вкладчиков в компанию «Финико», Бухарин приступил к осуществлению задуманного сознательно допуская незаконность, и противоправность таковых действий», — сказал государственный обвинитель Дуйсен Шакиров.

Как сказал обвинитель, Бухарин, понимая, что для получения незаконного обогащения, необходимо массовое привлечение вкладчиков, распространил через Вотсап ложную информацию о реализации мнимых инвест-программ, и агитировал потенциальных вкладчиков на внесение денег.

«Как организатор преступной деятельности осуществлял общее руководство, координацию преступной деятельности, поиском офисных помещений, организовывал семинары, встречи, с потенциальными вкладчиками с целью привлечения населения. В частности, Бухарин осуществлял беседы с потенциальными вкладчиками, разъяснял мнимые инвестиционные программы компании «Финико», — сказал Дуйсен Шакиров.

Клиентам обещали доходность от вложений в 360-400%, и, такими обещаниями, за неполные два года деятельности, по данным обвинения, Бухарин привлек денежные средства граждан в особо крупном размере. Ущерб, причиненный им 34-ем гражданам, превышает 183 миллиона тенге.

«Прошу суд подсудимого Бухарина Николая, признать виновным и назначить наказание в виде десяти лет лишения свободы, с лишением права занимать должности руководящего работника, в финансовой организации, сроком на пять лет», — зачитал государственный обвинитель.

Ранее Бухарин вину не признал, и сообщал суду, что был рядовым вкладчиком, к которому желающие улучшить своё финансовое положение, обращались сами. Он, по его словам, также как они не успел обогатиться. Его инвестиции, и его родственников, вместе с полученной прибылью, остались в его личном кабинете на закрытой платформе компании «Финико». В ближайшее время по делу должны вынести судебное решение.

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