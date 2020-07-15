Каков порядок подачи заявки на 42 500 тенге

В Казахстане возобновляют выплаты 42500 тенге. Их будут начислять наемным работникам, предпринимателям и самозанятым. Люди этих категорий должны будут заново подать заявки на выплату. Но на этот раз порядок обращения изменился, передает alau.kz

Казахстанцам, которые лишились работы во время карантина, заплатят 42500 тенге. Выплату планируют начать с будущего понедельника, то есть 20 июля. Но для того, чтобы деньги пришли на счет, нужно будет подать заявку. Это условие решили сохранить, так как карантинные ограничения в каждом регионе действуют разные. Из-за этого необходимо заново определить людей, которые нуждаются в выплатах. При этом порядок подачи такого заявления изменился.

«На этот раз мы предлагаем, чтобы за наемных работников заявление подавал только работодатель. Он будет подавать заявление за своих работников, которых отправил в отпуск без сохранения заработной платы, и будет нести ответственность за достоверность этих сведений»,- сообщил министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов.

Работодатель стал ответственным из-за недостатков в прошлой системе выплат. К примеру, весной получить деньги могли не все люди, даже работавшие в одном коллективе. Теперь работодатель подаст данные своих работников на сайт, а подтверждать, что предприятие действительно ограничено в работе будет оперативный штаб. Его участники сделают на портале отметку о достоверности поданных сведений. Сами же работники смогут проверить статус своей заявки, но дополнительных действий от них не требуется.

«Мы предъявлять требования о наличии социальных отчислений и обязательных пенсионных взносов за определенный период не будем. То есть раньше, вы помните, что было за последние 12 месяцев хотя бы одно социальное отчисление. Таких требований мы возлагать не будем по простой причине – это не даст никаких оснований для того чтобы подтвердить, что предприятие работает или нет»,- сказал министр.

Не нужно делать социальных отчислений и предпринимателям. Им достаточно только подать за себя заявку, как и раньше, а подтверждать приостановку их работы будет также оперативный штаб. Чтобы получить 42500 тенге не нужно платить ЕСП и самозанятым. Государство будет ориентироваться на тот платеж, который они делали в период ЧП. До пятницы гос.органы сформируют списки таких людей и проверят не устроились ли они за последние месяцы на работу через центр занятости. Если этого не произошло, то процедуру подачи новой заявки для них упростят.

«Мы направим вам СМС приблизительного содержания о том, что в прошлый раз вы получили успешно 42500 по таким основаниям, остаются ли в силе эти основания, подтверждаете ли вы и согласны ли получить проактивную услугу, то есть без заявления. Если вы ответите да, то мы проработаем вопрос, чтобы вам без заявления назначить данную выплату»,- прокомментировал Биржан Нурымбетов.

Получат ли 42500 тенге женщины в декрете пока неизвестно. Этот вопрос еще обсуждается, и озвучить его пообещали в четверг. Тогда же обнародуют подробный механизм подачи заявления на выплату. Пока планируется, что для приема заявок откроют все те же порталы. Это сайты 42500.enbek.kz, egov.kz и прежние Телеграмм-боты, которые действовали весной. Вероятно, к ним могут добавиться 2 приложения, которые разрабатывают крупные банки страны. Но будут ли они действительно участвовать в обработке обращений, огласят завтра.

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