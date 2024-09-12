Какую пенсию будут получать казахстанцы после повышения с 1 января, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает informburo.kz

«После повышения в 2025 году минимальный размер пенсий составит 95 131 тенге (с учётом базовой пенсии в 32 360 тенге), максимальный – 213 046 тенге (с учётом базовой пенсии в 50 851 тенге)», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В конце августа на публичное обсуждение вынесли проект республиканского бюджета на 2025–2027 годы. Согласно нему с 1 января 2025 года размер пенсии увеличится на 8,5%.

«Сейчас средний размер базовой пенсионной выплаты составляет порядка 42 тысяч, по прогнозам, с индексацией со следующего года будет порядка 44 тысяч. Сегодня средний размер пенсии с учётом базовой пенсионной выплаты составляет порядка 152 тысяч, максимальный – 197 тысяч. С учётом индексации эти показатели будут повышены», – пояснила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на брифинге в правительстве.

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