USD 477.62
EUR 527.67
RUB 5.25
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Какую пенсию будут получать казахстанцы после повышения

Какую пенсию будут получать казахстанцы после повышения

Фотография для новости Какую пенсию будут получать казахстанцы после повышения

Фото alau.kz

Какую пенсию будут получать казахстанцы после повышения с 1 января, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает informburo.kz

«После повышения в 2025 году минимальный размер пенсий составит 95 131 тенге (с учётом базовой пенсии в 32 360 тенге), максимальный – 213 046 тенге (с учётом базовой пенсии в 50 851 тенге)», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В конце августа на публичное обсуждение вынесли проект республиканского бюджета на 2025–2027 годы. Согласно нему с 1 января 2025 года размер пенсии увеличится на 8,5%.

«Сейчас средний размер базовой пенсионной выплаты составляет порядка 42 тысяч, по прогнозам, с индексацией со следующего года будет порядка 44 тысяч. Сегодня средний размер пенсии с учётом базовой пенсионной выплаты составляет порядка 152 тысяч, максимальный – 197 тысяч. С учётом индексации эти показатели будут повышены», – пояснила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на брифинге в правительстве.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

В Казахстане определили районы, которые не будут охватывать цифровым телевещанием

Следующая новость

Миллионерами могут стать казахстанские школьники