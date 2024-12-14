В министерстве труда и соцзащиты населения рассказали LS о том, как изменятся пенсионные выплаты в 2025 году.

По информации ведомства, в рамках республиканского бюджета на 2025-2027 годы на их осуществление в следующем году предусмотрено более 4,2 трлн тенге. В том числе по возрасту и за выслугу лет – 2,86 трлн тенге, по базовой пенсии – 1,36 трлн тенге.

Также в министерстве пояснили, что поэтапное повышение размера базовой пенсии продолжается.

«Ее минимальный размер с 2023 по 2027 годы будет повышен с 54% до 70% от прожиточного минимума, устанавливаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, а максимальный – со 100% до 120%», – уточнили в Минтруда.

Таким образом, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой выплаты увеличится с 65% до 70%, а максимальный – со 105% до 110%.

Что касается размера совокупной пенсии, то по итогам ежегодного повышения ее наименьший размер составит 95 131 тенге, тогда как наибольший – 213 046 тенге.

В целом увеличение выплат на старость коснется 2,4 млн пенсионеров.

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