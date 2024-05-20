Какую пенсию казахстанки могут оформить в 53 года

Матери пяти и более детей в Казахстане имеют право оформить пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет. Как рассчитывается размер солидарной пенсии, узнали журналисты NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей до восьми лет, могут выйти на пенсию в 53 года. Для получения солидарной пенсии требуется трудовой стаж не менее шести месяцев до 1998 года. Базовая пенсия назначается женщинам при достижении общеустановленного пенсионного возраста: в 2024 году – 61 год, к 2031 году – 63 года. Солидарная пенсия рассчитывается как 60% от среднемесячного дохода за любые три года подряд, пропорционально трудовому стажу до 1998 года.

Общеустановленный возраст выхода на пенсию в Казахстане для мужчин составляет 63 года, а для женщин – 61 год в 2024 году. Но в Социальном кодексе РК есть некоторые исключения.

Так, по достижении 53 лет женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) пять и более детей и воспитавшие их до восьми лет, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту, то есть на солидарную пенсию.

Пенсионные выплаты по возрасту между тем назначаются при наличии трудового стажа не менее шести месяцев до 1998 года. Напомним, что в него в том числе входит время ухода неработающей матери за малолетними детьми, но в пределах 12 лет.

Назначается ли базовая пенсия

При этом совокупная пенсия из государственного бюджета состоит не только из солидарной, но и базовой составляющей. Могут ли казахстанки в 53 года оформить и ее, нам ответили в Комитете труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«В соответствии со статьей 205 Социального кодекса Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года (далее — Кодекс) государственная базовая пенсионная выплата предоставляется лицам, достигшим пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса», – сообщают эксперты.

Таким образом, женщинам, которые оформили пенсионные выплаты по возрасту в 53 года, базовая пенсия назначается только по достижении общеустановленного пенсионного возраста:

с 1 января 2023 года – по достижении 61 года;

с 1 января 2028 года – по достижении 61,5 года;

с 1 января 2029 года – по достижении 62 лет;

с 1 января 2030 года – по достижении 62,5 лет;

с 1 января 2031 года – по достижении 63 лет.

Как рассчитывается солидарная пенсия

Солидарная пенсия в полном объеме равна 60% от среднемесячного дохода за любые три года подряд независимо от перерывов в работе с 1 января 1998 года. То есть в расчет можно взять зарплату, полученную даже в предпенсионный период.

При этом доход для исчисления пенсионных выплат по возрасту не может превышать 55-кратный размер месячного расчетного показателя (МРП), установленного на соответствующий финансовый год. В 2024 году это 203 060 тенге, так как МРП равен 3 692 тенге.

Такой стандартный расчет применяется, если трудовой стаж женщины до 1998 года равен 20 лет. Для современных казахстанок в возрасте 53 лет наработать его практически невозможно. Но они могут рассчитывать на солидарную пенсию в неполном объеме.

Она рассчитывается как доля от пенсионной выплаты по возрасту в полном объеме пропорционально имеющемуся трудовому стажу на 1 января 1998 года.

Пример расчета солидарной пенсии

В Минтруда также помогли нам рассчитать пенсионные выплаты по возрасту для условной казахстанки, родившей пять детей и воспитавшей их как минимум до восьми лет, которая хочет выйти на пенсию в 53 года.

К примеру, ее трудовой стаж до 1998 года, включая периоды обучения и ухода за детьми, равен семи годам. А среднемесячный доход за выбранные 36 месяцев после 1998 года равен 200 тысяч тенге.

В этом случае мы сначала находим размер солидарной пенсии в полном объеме: он равен 60% от 200 тысяч, или 120 тысячам тенге. Далее определяем долю имеющегося стажа от требуемого – 35%. И находим этот процент от полной выплаты – получается 42 тысячи тенге.

Пенсионные выплаты такого размера при соответствии описанным условиям казахстанка может ежемесячно получать с 53 лет. После достижения общеустановленного пенсионного возраста к ним прибавится базовая пенсия, а также выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда.

При этом, учитывая, что из-за недостаточности трудового стажа до 1998 года с каждым годом получателям будут назначаться пенсионные выплаты по возрасту все меньшего размера, в Казахстане ввели обязательные пенсионные взносы работодателя. Выплаты за счет них в будущем должны заменить солидарную пенсию.

@Автор: Екатерина Сохарева

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