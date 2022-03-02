Маленький стаж, большая зарплата. Какую пенсию назначат казахстанцу?

На размер пенсии казахстанца из госбюджета влияют его трудовой стаж и зарплата в предпенсионный период.

Все данные, касающиеся назначения пенсии, можно найти в законе «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», передает NUR.KZ

Для своего примерного расчета использованы эти данные и ответы на соответствующие вопросы в блоге министра труда и социальной защиты РК на портале «Открытый диалог». На размер пенсии из госбюджета в первую очередь влияет трудовой стаж до пенсионной реформы в 1998 году, указанный в трудовой книжке и других документах, и после 1998 года – количество месяцев, в которые были перечислены пенсионные взносы.

Далее нужны показатели среднемесячного дохода за любые три года подряд независимо от перерывов в работе с 1 января 1995 года до достижения пенсионного возраста. После 1998 года он также определяется на основе взносов в пенсионный фонд, которые составляют 10% от оклада.

Пенсия получателя с большой зарплатой, но маленьким стажем

Итак, для первого примера возьмем условного пенсионера, который в феврале вышел на пенсию. Допустим, до 1998 года мужчина официально проработал лишь 10 лет. После этого порога – 15 лет. Все остальное время трудился «на себя», не заключая официальных договоров. Тем не менее, официальный среднемесячный доход мужчины за выбранные три года подряд в период с 1 января 1995 года составил 300 тысяч тенге.

Базовая пенсия

Для начала рассчитаем размер базовой пенсии. Для стажа 10 лет и менее она равна 54% от прожиточного минимума (ПМ – 36 018 тенге в 2022 году), за каждый полный год свыше увеличивается еще на 2%, но не более 100% от ПМ. В нашем случае общий трудовой стаж равен 25 лет, значит базовая пенсия будет равна 84% от ПМ или 30 256 тенге. И это только первая часть пенсии.

Вторая – пенсионная выплата по возрасту (в народе – солидарная пенсия). У нее расчет более сложный.

Солидарная пенсия

Во-первых, солидарная пенсия равна 60% от среднемесячного дохода за любые три года. В расчет при этом берется доход не выше 46 месячных расчетных показателей (МРП – 3 063 тенге в 2022 году), установленных на соответствующий год или 140 898 тенге в текущем году.

В нашем случае среднемесячный доход больше, значит берем максимально возможный показатель. 60% от 46 МРП равны 84 539 тенге. Это мы нашли размер пенсии в полном объеме, который назначается при трудовом стаже до 1998 года 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Он не может быть меньше минимальной пенсии, установленной на текущий год (46 302 тенге в 2022 году), которая также предназначена для получателей с полным рабочим стажем. В нашем случае до этого порога мужчина работал 10 лет. Поэтому он может рассчитывать на пенсионную выплату в неполном объеме, которая рассчитывается пропорционально имеющемуся трудовому стажу.

То есть мы должны 84 539 тенге разделить на 25 лет и умножить на 10 – получается 33 816 тенге.

Солидарная пенсия в нашем примере в результате составила лишь десятую часть от средней зарплаты. Вместе с базовой составляющей пенсия из госбюджета равна 64 072 тенге.

Отметим, что мы не брали в расчет пенсионную выплату из ЕНПФ, которая в 2022 году может составить от 25 213 тенге (при объеме накоплений — 4,65 миллиона тенге и ниже), а ее максимальный размер не ограничен.

При этом базовая пенсия и пенсионная выплата из ЕНПФ ежегодно увеличиваются на 5%, а солидарная — на 7%.

Пенсия получателя с маленькой зарплатой, но большим стажем

Теперь применим все вышеописанные расчеты к женщине, у которой средняя зарплата составила 70 тысяч тенге, трудовой стаж до 1998 года – полные 20 лет, а после – также 20 лет.

Ее базовая пенсия при общем 40-летнем стаже работы равна полному размеру ПМ – 36 018 тенге. Отметим, что максимальный размер базовой пенсии соответствует стажу 33 года и выше. До 2028 году данное ограничение планируют убрать.

Солидарная пенсионная выплата данной пенсионерки также назначается в полном объеме, потому что до 1998 года она отработала предназначенные для женщин полные 20 лет.

Значит, эта часть пенсии равна 60% от среднемесячной зарплаты за любые три года — 42 тысячи тенге. Это меньше, чем минимальная пенсионная выплата по возрасту, установленная на 2022 год. Поэтому пенсионерке назначается пенсионная выплата по возрасту в минимальном размере — 46 302 тенге.

В результате совокупный размер ее пенсионных выплат из госбюджета составил 82 320 тенге. И это больше, чем у мужчины, чья зарплата была намного больше.

Получается, что при выходе на пенсию пенсионеру главное – по максимуму подтвердить свой рабочий стаж до 1998 года с помощью трудовой книжки и других документов. После 1998 года трудовой стаж подтверждается периодами, за которые были оплачены пенсионные взносы.

Размер зарплаты при этом также имеет значение, особенно в совокупности со стажем. В том числе и на объем пенсионных накоплений, которые со временем будут иметь все больший вес при расчете пенсии.

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