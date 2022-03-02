USD 487.75
EUR 545.99
RUB 5.17
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Маленький стаж, большая зарплата. Какую пенсию назначат казахстанцу?

Маленький стаж, большая зарплата. Какую пенсию назначат казахстанцу?

ainews.kz

Vinkmag ad

На размер пенсии казахстанца из госбюджета влияют его трудовой стаж и зарплата в предпенсионный период.

Все данные, касающиеся назначения пенсии, можно найти в законе «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», передает NUR.KZ 

Для своего примерного расчета использованы эти данные и ответы на соответствующие вопросы в блоге министра труда и социальной защиты РК на портале «Открытый диалог». На размер пенсии из госбюджета в первую очередь влияет трудовой стаж до пенсионной реформы в 1998 году, указанный в трудовой книжке и других документах, и после 1998 года – количество месяцев, в которые были перечислены пенсионные взносы.

Далее нужны показатели среднемесячного дохода за любые три года подряд независимо от перерывов в работе с 1 января 1995 года до достижения пенсионного возраста. После 1998 года он также определяется на основе взносов в пенсионный фонд, которые составляют 10% от оклада.

Пенсия получателя с большой зарплатой, но маленьким стажем

Итак, для первого примера возьмем условного пенсионера, который в феврале вышел на пенсию. Допустим, до 1998 года мужчина официально проработал лишь 10 лет. После этого порога – 15 лет. Все остальное время трудился «на себя», не заключая официальных договоров. Тем не менее, официальный среднемесячный доход мужчины за выбранные три года подряд в период с 1 января 1995 года составил 300 тысяч тенге.

Базовая пенсия

Для начала рассчитаем размер базовой пенсии. Для стажа 10 лет и менее она равна 54% от прожиточного минимума (ПМ – 36 018 тенге в 2022 году), за каждый полный год свыше увеличивается еще на 2%, но не более 100% от ПМ.  В нашем случае общий трудовой стаж равен 25 лет, значит базовая пенсия будет равна 84% от ПМ или 30 256 тенге. И это только первая часть пенсии.

Вторая – пенсионная выплата по возрасту (в народе – солидарная пенсия). У нее расчет более сложный.

Солидарная пенсия

Во-первых, солидарная пенсия равна 60% от среднемесячного дохода за любые три года. В расчет при этом берется доход не выше 46 месячных расчетных показателей (МРП – 3 063 тенге в 2022 году), установленных на соответствующий год или 140 898 тенге в текущем году.

В нашем случае среднемесячный доход больше, значит берем максимально возможный показатель. 60% от 46 МРП равны 84 539 тенге. Это мы нашли размер пенсии в полном объеме, который назначается при трудовом стаже до 1998 года 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Он не может быть меньше минимальной пенсии, установленной на текущий год (46 302 тенге в 2022 году), которая также предназначена для получателей с полным рабочим стажем. В нашем случае до этого порога мужчина работал 10 лет. Поэтому он может рассчитывать на пенсионную выплату в неполном объеме, которая рассчитывается пропорционально имеющемуся трудовому стажу.

То есть мы должны 84 539 тенге разделить на 25 лет и умножить на 10 – получается 33 816 тенге.

Солидарная пенсия в нашем примере в результате составила лишь десятую часть от средней зарплаты. Вместе с базовой составляющей пенсия из госбюджета равна 64 072 тенге.

Отметим, что мы не брали в расчет пенсионную выплату из ЕНПФ, которая в 2022 году может составить от 25 213 тенге (при объеме накоплений — 4,65 миллиона тенге и ниже), а ее максимальный размер не ограничен.

При этом базовая пенсия и пенсионная выплата из ЕНПФ ежегодно увеличиваются на 5%, а солидарная — на 7%.

Пенсия получателя с маленькой зарплатой, но большим стажем

Теперь применим все вышеописанные расчеты к женщине, у которой средняя зарплата составила 70 тысяч тенге, трудовой стаж до 1998 года – полные 20 лет, а после – также 20 лет.

Ее базовая пенсия при общем 40-летнем стаже работы равна полному размеру ПМ – 36 018 тенге. Отметим, что максимальный размер базовой пенсии соответствует стажу 33 года и выше. До 2028 году данное ограничение планируют убрать.

Солидарная пенсионная выплата данной пенсионерки также назначается в полном объеме, потому что до 1998 года она отработала предназначенные для женщин полные 20 лет.

Значит, эта часть пенсии равна 60% от среднемесячной зарплаты за любые три года — 42 тысячи тенге. Это меньше, чем минимальная пенсионная выплата по возрасту, установленная на 2022 год. Поэтому пенсионерке назначается пенсионная выплата по возрасту в минимальном размере — 46 302 тенге.

В результате совокупный размер ее пенсионных выплат из госбюджета составил 82 320 тенге. И это больше, чем у мужчины, чья зарплата была намного больше.

Получается, что при выходе на пенсию пенсионеру главное – по максимуму подтвердить свой рабочий стаж до 1998 года с помощью трудовой книжки и других документов. После 1998 года трудовой стаж подтверждается периодами, за которые были оплачены пенсионные взносы.

Размер зарплаты при этом также имеет значение, особенно в совокупности со стажем. В том числе и на объем пенсионных накоплений, которые со временем будут иметь все больший вес при расчете пенсии.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Сумку почти за 200 тысяч тенге украли у курьера в Костанае
Следующая новость

Какие дороги будут ремонтировать в Костанайской области в этом году?