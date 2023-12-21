Какую пенсию в среднем будут получать казахстанцы в 2024 году

С учётом индексации средний размер пенсии вырастет на 10 тысяч тенге. Об этом сообщает informburo.kz

Глава Министерства труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на пресс-конференции в СЦК назвала размер средней пенсии в Казахстане на 2024 год.

«В текущем году минимальный размер базовой пенсии устанавливался с 54 до 60% от прожиточного минимума. Со следующего года мы ещё на 5% повышаем этот минимальный порог, плюс на 7% индексация будет. Солидарная же пенсия, выплачиваемая за трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года, и всем состоявшимся пенсионерам с назначенными выплатами на 1 января 2024 года, будет индексироваться на 7% инфляции плюс 2% – с опережением уровня инфляции. В целом индексация будет на 9%. Средний размер пенсии будет порядка 130 тысяч тенге», – сказала министр.

На сегодняшний день средний размер пенсии в Казахстане составляет около 120 тысяч тенге.

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