Какую погоду 29 мая прогнозируют костанайские синоптики

COVID-2019 в Казахстане
10382 - зарегистрированно
5057 - выздоровевших
37 - летальных случаев
165(+29) - в Костанайской области
29 мая в Костанайской области местами ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный с переходом на восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +17…+18, на юге области +21. Днем +25…+30, на юге +35.
В Костанае переменная облачность,днем возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный днем 15-20 м/с.
Ночью ожидается +16…+18 градусов. Днем +25…+27.
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