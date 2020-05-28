Какую погоду 29 мая прогнозируют костанайские синоптики

29 мая в Костанайской области местами ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный с переходом на восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +17…+18, на юге области +21. Днем +25…+30, на юге +35.

В Костанае переменная облачность,днем возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный днем 15-20 м/с.

Ночью ожидается +16…+18 градусов. Днем +25…+27.

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