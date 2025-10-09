Температура воздуха ночью 0-5 тепла, на юго-востоке области 3 мороза, днем 15-20 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1-3, днем 15-17 тепла.

Водители Костаная пожаловались на то, что светофоры и дорожные знаки часто оказываются скрыты за ветвями...

