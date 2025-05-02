Прогноз погоды по Казахстану на 3-5 мая представили синоптики Казгидромета.

В начале мая на территории Казахстана из-за быстрой смены барических образований ожидается неустойчивый характер погоды с грозами, усилением ветра, на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны ночью осадки в виде дождя и снега.

2 мая на юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, в горных районах – сильные осадки дождь, снег.

Лишь на юге Казахстана ожидается погода без осадков. На северо-западе, севере, в центре, юго-востоке Казахстана днем ожидается град. На западе, юге республики ожидается пыльная буря. По республикев ночные и утренние часы прогнозируется туман.

В температурном фоне резких изменений не ожидается.

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