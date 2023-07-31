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Какую погоду принесут фронтальные разделы в ближайшие три дня, рассказали синоптики

pixabay.com

В ближайшие дни погода на большей части Казахстана по-прежнему будет связана с прохождением атмосферных фронтальных разделов.

Сохраняются кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, возможен град.

Западные регионы страны будут находится в поле повышенного давления, здесь ожидается погода без осадков.

Значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.

 

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