Какую погоду принесут фронтальные разделы в ближайшие три дня, рассказали синоптики

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В ближайшие дни погода на большей части Казахстана по-прежнему будет связана с прохождением атмосферных фронтальных разделов.
Сохраняются кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, возможен град.
Западные регионы страны будут находится в поле повышенного давления, здесь ожидается погода без осадков.
Значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.
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