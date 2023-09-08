USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Какую погоду в выходные принесет северный циклон, сообщили синоптики

Какую погоду в выходные принесет северный циклон, сообщили синоптики

pixabay.com

В ближайшие трое суток на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града. Сильные дожди и дальнейшее понижение температуры воздуха прогнозируются на северо-западе, севере, юге и юго-востоке страны.

Наибольшее понижение температуры воздуха ожидается на севере республики, в ночные часы температура воздуха составит 5-10, днем 10-18 тепла.

Лишь на западе Казахстана, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, прогнозируется погода без осадков, а также постепенное повышение температуры воздуха днем до 25-30 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Новые правила для МФО в Казахстане — что уже известно?
Следующая новость

«Дети кричали и задыхались». Давка в школе попала на видео