Какую погоду в выходные принесет северный циклон, сообщили синоптики

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В ближайшие трое суток на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды.
Пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града. Сильные дожди и дальнейшее понижение температуры воздуха прогнозируются на северо-западе, севере, юге и юго-востоке страны.
Наибольшее понижение температуры воздуха ожидается на севере республики, в ночные часы температура воздуха составит 5-10, днем 10-18 тепла.
Лишь на западе Казахстана, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, прогнозируется погода без осадков, а также постепенное повышение температуры воздуха днем до 25-30 тепла.
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