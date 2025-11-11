В ближайшие сутки в регионе ожидается сложная погода. Ночью пройдут осадки — дождь, снег, местами гололёд и низовая метель. Днём осадки сохранятся на востоке и юге области, также возможны гололёд и метель. Туман — ночью и утром на западе, севере и востоке области.

Ветер: северо-западный 9–14 м/с, на востоке и юге — порывы до 15–20 м/с.

Температура: ночью 0…−5 °С (на юге до +3 °С), днём 0…+5 °С (на юге до +8 °С).

В Костанае ожидается переменная облачность. Ночью — дождь и снег, гололёд, низовая метель. Ветер северо-западный 9–14 м/с. Температура ночью −2…0 °С, днём +2…+4 °С.

