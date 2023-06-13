Какую погоду ждать костанайцам 14 июня, рассказали синоптики

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В Костанайской области ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере области будет туман. Ветер северо-восточный 9-14, на юге области 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 4-9, на юге области 14, днем 20-25, на юге области 28 тепла.
В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 22-24 тепла.
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