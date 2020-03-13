Какую погоду ждать костанайцам 14 марта

14 марта в Костанайской области ночью местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем местами дождь, гололед, туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, порывы ветра до 23 м/с, сообщает alau.kz

Температура воздуха ночью -2…+3, местами -5. Днем +3…+8 градусов.

В Костанае утром и днем ожидается дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6.

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